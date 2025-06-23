Выросло число жертв теракта в церкви Дамаска

Количество человек, ставших жертвами теракта в церкви в Дамаске, достигло 25. Об этом сообщает агентство SANA со ссылкой на данные Минздрава Сирии.

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По информации ведомства, пострадали 63 человека.

Теракт произошел 22 июня. СМИ писали, что террорист-смертник открыл огонь в церкви и привел в действие взрывное устройство. Нападение было совершено в квартале Дувейла, где проживает христианское население.

В МВД Сирии заявляли, что совершивший нападение входил в состав террористической группировки "Исламское государство" (ИГ, террористическая организация, запрещенная в РФ).