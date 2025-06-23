Политолог объяснил решение Трампа нанести массированные удары по Ирану

Политолог Антон Орлов в разговоре с Рамблером прокомментировал недавние удары США по иранским ядерным объектам, связав решение президента США Дональда Трампа одобрить план нападения с отсутствием у него реальных политических успехов.

За период с момента избрания на должность президента США у Дональда Трампа не было громких достижений, более чем за 150 дней нахождения у власти он фактически не выполнил ни одно из своих предвыборных обещаний. Он не остановил военные действия на Украине, не остановил военные действия секторе Газа. Ситуацию для Трампа отягощали и внутренние протесты в США. Поэтому ему нужно было каким-то образом заявить о себе, переключить внимание публики и что-то ей предъявить. Как ни парадоксально, но он попытался это сделать через нанесение ударов по Ирану. Ему нужен был некий «флаг», и теперь этот «флаг» появился. То есть во многом тут идет речь о применении Трампом политтехнологий. Антон Орлов Директор Института исследования проблем современной политики

Специалист напомнил, что Трамп объяснил свое решение нанести массированные удары по Ирану нейтрализацией «ядерной угрозы».

«При этом представители американской разведки и МАГАТЭ ранее не нашли доказательств работы Ирана над ядерным оружием. Однако Трампу нужно было найти какое-то обоснование своим действиям, которое он мог бы представить как своим сторонникам, так и своим оппонентам. И он нашел такое обоснование», - сказал эксперт.

Удары США по Ирану могут привести к «печальным последствиям», подчеркнул политолог.

«Тут все зависит от ответной реакции Тегерана и его союзников. Если Иран захочет ответить своими ударами, то ситуация может разрастись в серьезные боевые действия на Ближнем Востоке в целом. Тогда там, как говорится, «может полыхнуть». Если же Иран предложит договариваться, заявит о своем праве на мирный атом и вместе с тем со своей стороны гарантирует безопасность для Израиля, то ситуация уляжется», - отметил специалист.

При этом Орлов допустил, что Иран будет использовать свои прокси-силы для ответа на атаки США.

«Если Тегеран все-таки решит воевать с США и наносить удары по американским базам, по американским солдатам, то, скорее всего, он будет это делать чужими руками, к примеру, руками «Хезболлы» или Йемена. Не думаю, что Иран захочет воевать с Соединенными Штатами напрямую, ведь с его стороны это было бы очень недальновидно», - заключил эксперт.

Согласно данным The New York Times, ранее китайские власти резко осудили воздушные удары США по ядерным объектам Ирана и заявили о потере доверия к Вашингтону.