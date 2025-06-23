Политолог объяснил решение Трампа нанести массированные удары по Ирану
Политолог Антон Орлов в разговоре с Рамблером прокомментировал недавние удары США по иранским ядерным объектам, связав решение президента США Дональда Трампа одобрить план нападения с отсутствием у него реальных политических успехов.
За период с момента избрания на должность президента США у Дональда Трампа не было громких достижений, более чем за 150 дней нахождения у власти он фактически не выполнил ни одно из своих предвыборных обещаний. Он не остановил военные действия на Украине, не остановил военные действия секторе Газа. Ситуацию для Трампа отягощали и внутренние протесты в США. Поэтому ему нужно было каким-то образом заявить о себе, переключить внимание публики и что-то ей предъявить. Как ни парадоксально, но он попытался это сделать через нанесение ударов по Ирану. Ему нужен был некий «флаг», и теперь этот «флаг» появился. То есть во многом тут идет речь о применении Трампом политтехнологий.Антон Орлов Директор Института исследования проблем современной политики
Специалист напомнил, что Трамп объяснил свое решение нанести массированные удары по Ирану нейтрализацией «ядерной угрозы».
«При этом представители американской разведки и МАГАТЭ ранее не нашли доказательств работы Ирана над ядерным оружием. Однако Трампу нужно было найти какое-то обоснование своим действиям, которое он мог бы представить как своим сторонникам, так и своим оппонентам. И он нашел такое обоснование», - сказал эксперт.
Удары США по Ирану могут привести к «печальным последствиям», подчеркнул политолог.
«Тут все зависит от ответной реакции Тегерана и его союзников. Если Иран захочет ответить своими ударами, то ситуация может разрастись в серьезные боевые действия на Ближнем Востоке в целом. Тогда там, как говорится, «может полыхнуть». Если же Иран предложит договариваться, заявит о своем праве на мирный атом и вместе с тем со своей стороны гарантирует безопасность для Израиля, то ситуация уляжется», - отметил специалист.
При этом Орлов допустил, что Иран будет использовать свои прокси-силы для ответа на атаки США.
«Если Тегеран все-таки решит воевать с США и наносить удары по американским базам, по американским солдатам, то, скорее всего, он будет это делать чужими руками, к примеру, руками «Хезболлы» или Йемена. Не думаю, что Иран захочет воевать с Соединенными Штатами напрямую, ведь с его стороны это было бы очень недальновидно», - заключил эксперт.
Согласно данным The New York Times, ранее китайские власти резко осудили воздушные удары США по ядерным объектам Ирана и заявили о потере доверия к Вашингтону.