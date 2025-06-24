В МАГАТЭ выступили за возобновление инспекций в Иране

Глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси в интервью телеканалу Fox News выступил за скорейшее возобновление инспекций в Иране.

«Способ выяснить (местонахождение урана. — RT) — это позволить деятельности по проведению инспекций возобновиться как можно скорее. Я считаю, что это пойдёт на пользу всем для понимания того, что можно сделать с обогащенным до 60% ураном», — цитирует его РИА Новости.

Ранее агентство выявило новые поражения на иранских ядерных объектах в Фордо и Натанзе.

При этом в республике профильный комитет парламента одобрил остановку сотрудничества с МАГАТЭ.