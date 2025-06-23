Позиция Трампа по Ирану не совпадает с мнением американских чиновников

Посты президента США Дональда Трампа в соцсетях противоречат заявлениям американских чиновников о том, что Вашингтон не стремится к свержению правительства Ирана. На это обратило внимание издание FT.

Накануне в социальных сетях Трамп заявил, что ущерб от американской атаки по Ирану был «монументальным» и привел к ситуации, при которой «иранский режим» может смениться. Этот комментарий появился после того, как высокопоставленные американские чиновники заявляли, что не хотят смены правительства в Иране. В частности, об этом сказал вице-президент Джей Ди Вэнс.

«Наша позиция была предельно ясной: мы не хотим смены режима. Мы хотим положить конец их ядерной программе, а затем поговорить с иранцами о долгосрочном урегулировании», — говорил он в интервью NBC в воскресенье, 22 июня.

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Напомним, что в ночь на 22 июня американские военно-воздушные силы нанесли удар по трем объектам ядерной программы Ирана. Основной целью был завод по обогащению урана в Фордо, защищенный стометровой скалой и слоем железобетона. Трамп заявлял, что ключевые объекты Тегерана по обогащению урана были уничтожены в ходе налета. В Тегеране опровергли эти слова, подчеркнув, что ключевая инфраструктура не затронута.