В США подтвердили слова Медведева об иранских установках по обогащению урана

Вероятнее всего Ирану удалось сохранить свои установки по обогащению урана и используемые при этом радиоактивные материалы. Об этом пишет американское издание TWZ. Ранее об этом также говорил заместитель председателя Совета Безопасности РФ Дмитрий Медведев.

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Обозреватель Джозеф Тревитик ссылается на военного эксперта Джеффри Льюиса, который заметил, что иранская сторона заблокировала входы в подземный ядерный объект в Фордо еще до начала их бомбардировок стратегической авиацией США.

«Однако он также подчеркнул, что способность Ирана сделать это средь бела дня указывает на потенциальную возможность перемещения обогащенного урана и других элементов ядерной программы страны на другие объекты», — заметил автор.

Обозреватель пишет, что Льюис выделил и другие важные нерешенные вопросы, касающиеся результатов операции Midnight Hammer, включая «отсутствие глубоких проникающих ударов по подземному объекту в Исфахане и еще одному предприятию вблизи основного завода в Натанзе». По мнению эксперта, иранская сторона может располагать несколькими нераскрытыми ядерными объектами, готовыми принять эвакуированные ядерные оборудование и материалы.

Авторы блога The Aviationist приходит к аналогичным выводам.

«Даже если сами [ядерные] объекты действительно были разрушены, спутниковые снимки, сделанные за несколько дней до миссии, указывают на то, что некоторые материалы могли быть вывезены с этих важных объектов, поскольку Иран ожидал нанесения по ним ударов», — говорится в публикации.

Ранее Медведев в своем Telegram-канале, комментируя итоги ударов Соединенных Штатов по подземным ядерным объектам в Иране, заявил, что «критическая инфраструктура ядерного цикла, судя по всему, не пострадала или пострадала незначительно». По его словам, иранская сторона «продолжит обогащение ядерных материалов».