Обзор иноСМИ: Кличко пригласил Трампа в Киев, Иран был готов к ударам США

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NYT: Иран заранее вывез технику с ядерного объекта

В Израиле считают, что перед ударами США Иран вывез с ядерного объекта в Фордо оборудование и обогащенный уран. Об этом сообщает The New York Times со ссылкой на двух осведомленных израильских чиновников. После ударов по Ирану президент США Дональд Трамп назвал операцию «успешной» и заявил, что объекты по обогащению урана были «полностью и окончательно уничтожены». Однако эти заявления контрастируют с более осторожными оценками американских и израильских военных, отмечает NYT.

Израильские чиновники рассказали газете, что серьезно укрепленный ядерный объект в Фордо получил серьезный ущерб от американского удара, но не был полностью уничтожен. Высокопоставленный американский чиновник также признал, что американская атака по объекту в Фордо не уничтожила его. По его словам, удар нанес объекту серьезный ущерб, «сняв его с повестки дня». Чиновник отметил, что даже 12 противобункерных бомб не смогли бы уничтожить этот объект. Генерал Дэн Кейн, глава Объединенного комитета начальников штабов США, отметил, что пока рано говорить о том, сохранил ли Иран какой-либо ядерный потенциал. Экс-сотрудник Пентагона в первой администрации Трампа и бывший сотрудник ЦРУ Мик Малрой предположил, что удары США отбросят иранскую программу минимум на два года и максимум на пять лет назад.

Кличко вызвался провести Трампу экскурсию по Киеву

Мэр Киева Виталий Кличко пригласил президента США Дональда Трампа посетить украинскую столицу, чтобы тот мог лично увидеть разрушения в городе. В интервью The Telegraph Кличко рассказал, что раньше он работал гидом и был бы «очень рад» вернуться к этой роли в случае визита американского президента.

Кличко подчеркнул, что Украине нужно «больше поддержки». Как отмечает The Telegraph, привлечь внимание Белого дома - это вызов, который встал перед Украиной еще острее из-за начала войны Израиля против Ирана и его ядерной программы. Около 20 тысяч американских противодроновых ракет, которые планировалось передать Украине, были недавно переброшены на Ближний Восток. Глава Пентагона Пит Хегсет объявил, что со следующего года США больше не будут закупать новое оружие для Украины.

Эстонских военных роботов изменил украинский опыт

Эстонская компания по производству военной робототехники Milrem Robotics утверждает, что боевое применение ее машин на Украине дало ценную информацию, которая заставила компанию переосмыслить свои технологии. Об этом рассказала автор BI Шинейд Бэйкер. Milrem Robotics производит автономных наземных роботов, которые могут использоваться для сбора разведданных, эвакуации раненых, обезвреживания взрывных устройств и переноски оружия, к примеру, пулеметов.

Модель THeMIS, которая может нести полезную нагрузку до 2200 килограммов и двигаться со скоростью до 19 километров в час, ранее была передана Украине. Руководитель компании заявил BI, что западным производителям оружия и военным нужно извлечь уроки из боевых действий на Украине. По его словам, украинский опыт Milrem Robotics уже привел к некоторым изменениям в ее продукции. Одной из ключевых проблем стала простота использования - пользовательский интерфейс систем должен быть простым и интуитивно понятным. Глава компании сказал, что THeMIS была «уже довольно простой и очень легкой в управлении системой», но ситуация на поле боя требовала, чтобы она была еще проще. Радиоэлектронная борьба на Украине, в ходе которой глушат и выводят из строя «все подряд - беспилотники, средства связи, GPS и многое другое», - также привела к серьезным изменениям в технологии беспилотных систем.

«Что беспокоит Путина в отношении Зеленского?»

Преподаватель исторического факультета турецкого Университета Мармара, профессор Ильяс Кемалоглу в своей статье для Anadolu Ajansı проанализировал заявления президента РФ Владимира Путина на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ). Отвечая на вопросы журналистов, Путин отметил, что готов встречаться «со всеми», в том числе и с Владимиром Зеленским. Главный вопрос, по мнению президента РФ, заключается в том, кто будет подписывать документы с украинской стороны.

Путин заявил, что по Конституции Украины президент избирается на пять лет и способов продления этого срока не существует даже в условиях военного положения. Срок полномочий Зеленского истек в мае 2024 года, но он остался у власти. Как отметил Путин, если первое лицо государства нелегитимно, то и вся система власти становится нелегитимной. Президент РФ подчеркнул, что на соглашении должна будет стоять подпись легитимных украинских властей, «иначе придет следующий и выбросит это все в помойку». Кемалоглу отметил, что препятствием для проведения выборов на Украине является действующее военное положение. Зеленский в последний раз продлил этот режим до 6 августа, а выборы по закону можно проводить спустя полгода после отмены военного положения. Таким образом, президентские выборы в стране могут состояться не раньше начала 2026 года. По версии Кемалоглу, Зеленский может отменить военное положение либо в случае уверенности в собственной победе, либо после переговоров о гарантиях безопасности и иммунитете в случае его проигрыша.

«Европа считает свои порты уязвимыми для конфликта с Россией»

Президент США Дональд Трамп потребовал, чтобы Европа тратила больше на свои военные нужды. Континент ответил на этот призыв - отчасти расширив свое определение того, что считается военными расходами, пишет The Wall Street Journal.

Опасаясь полномасштабного конфликта с Россией, планировщики Евросоюза и НАТО сосредоточились на портах континента как на потенциальных «узких местах». Европейские страны стремятся к тому, чтобы порты были готовы перебросить большое количество войск к своей восточной границе. Правительства Европы увеличивают свои традиционные военные расходы, но также стремятся включить траты на инфраструктуру и транспортные узлы в свои военные бюджеты, подчеркивает WSJ. Руководители европейских судоходных компаний опасаются, что эти меры нанесут удар по их конкурентоспособности, если порты будут переформатированы под обслуживание военных перевозок.