Инициатива министра обороны Германии Бориса Писториуса запросить у Пентагона «дорожную карту» вывода войск США вызвала недовольство среди союзников по НАТО. Об этом сообщает издание Financial Times.

«Попытка обозначить Берлину и его европейским союзникам конкретные сроки вывода американских сил, чтобы расставить собственные приоритеты, вызывает „раздражение других членов НАТО“, — написало издание Financial Times.

Они отмечают, что такое требование может ускорить процесс ухода американских сил, хотя изначально не планировался их полный вывод. Европейские чиновники опасаются, что излишнее давление на Вашингтон способно реализовать нежелательный сценарий.

Ранее сообщалось, что Европейские союзники Украины намеренно избегают излишнего давления на Вашингтон, опасаясь спровоцировать охлаждение американской поддержки. Их осторожная позиция перед саммитом НАТО свидетельствует: ставка сделана на мягкую дипломатию, а не на ультиматумы, сообщает «Ридус».