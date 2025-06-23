Британский журналист Джордж Галлоуэй заявил, что план разрушить Иран всегда существовал в американской политике, вне зависимости от президента. Об этом он сказал в новом выпуске своей передачи Moats на YouTube-канале, напомнив, что с окончания Второй мировой войны Соединенные Штаты вторглись в 80 стран.

Напомним, что в ночь на 13 июня Израиль начал операцию «Восстающий лев» против Ирана, связанную с его ядерной программой. В ночь на 22 июня президент США Дональд Трамп заявил, что американские ВВС нанесли удар по иранским ядерным объектам. Основной целью был завод по обогащению урана в Фордо, защищенный стометровой скалой и слоем железобетона.

«План разрушить Иран существовал всегда в американской империи при любом президенте. США вторглись в 80 стран с момента окончания Второй мировой войны. Они вторгались в них или подвергали государства подрывной деятельности с помощью армий-посредников. Соединенные Штаты были зловредной империей с окончания Второй мировой войны», — прокомментировал ситуацию Галлоуэй.

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Он отметил, что США ведет себя подобным образом, поскольку является «доминантной империей». Он отметил схожесть политики Вашингтона с политикой остальных империй: кровожадность по отношению к себе, территориям других народов и «наемникам». К последним Галлоуэй отнес премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху, который сделал свою страну «самым небезопасным местом для евреев».