В Турции сообщили подробности третьего раунда переговоров России и Украины

Анкара пока не получала данных о дате и месте следующего раунда переговоров между РФ и Украиной. Эти вопросы решают непосредственно стороны конфликта. Об этом сообщил турецкий дипломатический источник.

«Адресовать этот вопрос необходимо самим сторонам, они определяют дату и место», — передает РИА Новости слова источника.

По словам собеседника, Турция пока не получила информации.

Песков выразил надежду на третий раунд переговоров России и Украины

Дата третьего раунда переговоров между Россией и Украиной будет согласована на следующей неделе, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Окончательное решение по времени и месту проведения консультаций примут совместно российская и украинская делегации.