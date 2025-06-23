Англия без воды: засуха в Йоркшире

На северо-востоке Англии продолжается рекордная засуха. Как сообщают синоптики, весна и лето в Йоркшире стали самыми сухими за последние 132 года. Ученые отмечают, что если в регион в ближайшее время не придут сильные осадки, то запасы воды в водохранилищах будут продолжать снижаться. При этом долгосрочные прогнозы указывают на высокую вероятность очень жаркого лета на Британских островах.

Недостаток влаги уже начал сказываться на благополучии Йоркшира. В регионе выросло число природных пожаров. Крупные возгорания произошли в Пеннинских пустошах, в Марсден-Муре, Вессендене и Ришворт-Муре, пишет The Guardian. Также появились сообщения о гибели части урожая.

Местные власти по всей стране просят население делать запасы воды.

«Наш климат меняется. В мае у нас было 22 дня практически без осадков», — констатировала Клэр Барроу, эксперт йоркширского отделения Агентства по охране окружающей среды.

Кадры из самого большого графства в северной Англии — в галерее «Рамблера».