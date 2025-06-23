Иранский парламент собирается приостановить сотрудничество с МАГАТЭ

Иранский парламент готовит законопроект о приостановке сотрудничества с Международным агентством по атомной энергии (МАГАТЭ) из-за обвинений в политизированной позиции организации.

Об этом сообщил председатель Меджлиса Исламской республики Мохаммад Багер Галибаф.

«Мы планируем принять в парламенте законопроект, который приостановил бы сотрудничество Ирана с МАГАТЭ», — сообщил Галибаф.

В своем выступлении Галибаф обвинил МАГАТЭ в невыполнении обязательств и превращении в политический инструмент.

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Глава МАГАТЭ Гросси предложил срочный визит в Иран для обсуждения безопасности ядерных объектов. Свое заявление он сделал во время выступления на заседании Совбеза ООН 22 июня.