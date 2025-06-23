Шериф Лос-Анджелеса опубликовал, а затем удалил из соцсетей пост с соболезнованиями Ирану

Департамент шерифа округа Лос-Анджелес выразил соболезнования Ирану в связи с «трагической» бомбардировкой США, а затем удалил пост. Об этом сообщил телеканал Fox News.

По данным канала, пост появился в аккаунте департамента шерифа округа Лос-Анджелес в социальных сетях в воскресенье, 22 июня.

«Мы выражаем соболезнования жертвам и семьям, пострадавшим от недавних взрывов в Иране», - цитирует издание содержание поста на платформе X.

При этом сначала ведомство отредактировало публикацию, исключив упоминание об ударах США, после чего пост был полностью удален. А представитель департамента шерифа сообщил телеканалу, что не знал о первоначальном сообщении с выражением соболезнований.

Вскоре департамент шерифа округа Лос-Анджелес выпустил заявление, в котором принес официальные извинения «за оскорбительный и неуместный пост», размещенный «в связи с продолжающимся конфликтом в Иране». Также в офисе шерифа сообщили, что начали внутреннюю проверку произошедшего, пишет ТАСС.

В ночь на 22 июня американские военно-воздушные силы нанесли удар по трем объектам ядерной программы Ирана. Основной целью был завод по обогащению урана в Фордо, защищенный стометровой скалой и слоем железобетона. Президент США Дональд Трамп объявил о том, что ключевые объекты Тегерана по обогащению урана были уничтожены. Однако в Тегеране заметили, что американские удары нанесли ущерб лишь тем объектам, которые можно восстановить, а ключевая инфраструктура не была затронута.