Глава дипслужбы ЕС Кая Каллас заявила, что закрытие Ираном Ормузского пролива станет огромной угрозой.

Об этом она сказала по прибытии на встречу министров иностранных дел ЕС.

По её словам, главы МИД стран — членов Европейского союза якобы сосредоточены на дипломатическом решении.

«Их особенно заботит угроза эскалации, последствия которой могут быть огромны, в особенности закрытие Ормузского пролива Ираном представляет огромную угрозу и не будет хорошо ни для кого», — сказала она.

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Ранее руководитель управления аналитических исследований «АВИ Кэпитал» Дмитрий Александров рассказал в беседе с RT, что может произойти, если Иран перекроет важнейший морской путь для нефтяных танкеров — Ормузский пролив.