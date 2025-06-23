Посол назвал причину атаки Запада на Иран

Запад не хочет позволить народу Ирана быть независимым и самостоятельно распоряжаться природными богатствами своей страны. Такое мнение высказал в интервью Sputnik Беларусь посол Ирана в Минске Алиреза Санеи.

Посол отметил, что Иран «более 250 лет не нападал ни на одну страну», а сейчас все проблемы связаны с тем, что иранский народ хочет быть независимым.

«А сверхдержавы не хотят нам этого позволить. Иран – большая страна с запасами нефти, газа и других полезных ископаемых. Здесь умные люди, красивая природа. Не хотят это отдать нам, хотят себе. Все эти конфликты из-за этого», - заметил Алиреза Санеи.

13 июня Израиль начал масштабную операцию против Ирана, связанную с его ядерной программой. Израильскими ВВС были нанесены удары по ядерным и военным объектам республики. Тегеран ответил на эти действия операцией «Правдивое обещание 3».

Иран заявил о намерении продолжить обогащение урана

А в ночь на 22 июня США нанесли удары по трем ядерным объектам Ирана - в Фордо, Натанзе и Исфахане. Президент США Дональд Трамп заявил, что ключевые объекты Тегерана по обогащению урана были уничтожены.