Политолог: удар по Ирану является попыткой Трампа показать, что в США «все в порядке»

Атака США по иранским ядерным объектам является попыткой президента Дональда Трампа продемонстрировать, что в Соединенных Штатах «все в порядке», однако просто так внутренние проблемы не спрятать. Как сообщает «Царьград», такое мнение высказал политолог Дмитрий Матюшенков.

Напомним, что в ночь на 22 июня Трамп заявил о проведении военной операции в Иране. По его словам, ВВС США атаковали подземный центр обогащения урана в Фордо, ядерный комплекс в Натанзе и объект в Исфахане. Политик подчеркнул, что на основной объект в Фордо был сброшен полный комплект бомб, добавив, что ни одна другая армия в мире якобы не способна на подобное.

Матюшенков отметил, что американский лидер пытается «примерить на себя лавры мирового жандарма» и продемонстрировать, что Соединенные Штаты снова стали великой страной. Однако в действительности Трамп прибегнул к известной политической стратегии — если внутренние проблемы решить не удается, то рейтинги приходится поднимать активной внешнеполитической деятельностью.

«Правда, в его ситуации внутреннее противостояние в США все нарастает. И, если Трамп не начнет отвлекаться на решение внутренних процессов, ему придется искать ответы не только о том, зачем он втягивает США в ирано-израильский конфликт, но и почему он ставит под угрозу сам американский народ, и ничего не делает для внутренней политики страны», — сказал Матюшенков.

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Эксперт добавил, что Ирану есть чем ответить на ракетную агрессию, однако удар по американским базам маловероятен. В таком случае Вашингтону придется продолжить атаковать иранские объекты, однако уже в качестве мести за своих военнослужащих. По этой причине Тегеран сконцентрируется на ударах по Израилю, увеличив частоту обстрелов и количество выпускаемых ракет.