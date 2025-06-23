Раскрыты подробности судьбы запасов урана Ирана после ударов США

США не знают, куда Иран переместил свои запасы урана после американских ударов. Об этом сообщает The New York Times (NYT).

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«Реальное состояние [иранской ядерной] программы оказалось гораздо более туманным: высокопоставленные [американские] чиновники признали, что им не известна судьба иранских запасов урана, близкого к оружейному», — говорится в материале.

Отмечается, что первоначальный анализ израильских военных выявил, что завод по обогащению урана Фордо получил серьезные повреждения от удара, но не был полностью разрушен. При этом, по словам двух израильских чиновников, знакомых с разведданными, были также доказательства того, что Иран вывез оборудование и уран с объекта в последние дни.

Как уточняет издание, удары США по ядерной инфраструктуре Ирана могли отбросить ее развитие на 2-5 лет.

Ранее стало известно, что заявление президента США Дональда Трампа о двух неделях до возможного удара по Ирану было попыткой застать иранцев врасплох. На самом деле к моменту этого заявления Трамп уже приказал готовить удар, о чем знали лишь немногие в администрации.