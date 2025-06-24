В Сенате США назвали недопустимым решение о начале войны с Ираном

Член комитета Сената по делам вооруженных сил Тим Кейн заявил, что решение о начале наступательных действий США против Ирана было принято без одобрения конгресса, что, с точки зрения конгрессмена, является недопустимым. Об этом сообщает РИА Новости.

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На слушаниях в сенатском комитете Кейн подчеркнул, что сенаторы, как избранные представители народа, должны обсуждать подобные вопросы и принимать решение коллективно, а не предоставлять такую возможность на откуп одному человеку.

Кейн добавил, что даже если кто-то поддерживает президента США Дональда Трампа, то такие решения не должны приниматься «на основе сиюминутного настроения или личных взглядов» главы Белого дома.

В ночь на 22 июня американский лидер Дональд Трамп сообщил, что военно-воздушные силы США атаковали три ядерных объекта Ирана. Главной целью стал Фордо — завод по обогащению урана. Его зал с центрифугами прикрыт стометровой скалой и слоем железобетона, что делало его практически неуязвимым для бомбардировок.

Поразить объект могли только американские противобункерные бомбы. По данным СМИ, бомбардировщики B-2 сбросили на Фордо такие снаряды. Кроме того, подводные лодки нанесли удары крылатыми ракетами Tomahawk по ядерным объектам в Исфахане и Натанзе.

Трамп заявил, что ключевые объекты Ирана по обогащению урана были «целиком и полностью уничтожены». При этом в Иране утверждают, что завод Фордо получил лишь частичные повреждения.