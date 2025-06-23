Посол Ирана заявил о двойных стандартах Запада

Иранский посол в Белоруссии Алиреза Санеи заявил, что если бы Иран первым нанес упредительный удар по Израилю, то все западные страны сразу бы осудили Тегеран. Об этом дипломат рассказал агентству «Sputnik Беларусь».

Посол добавил, что если бы конфликт начал Тегеран, он бы подвергся совместным атакам западных стран. Санеи отметил, что Израиль и «прокси-сила США в этом регионе» грубо нарушили международное право, атаковав ядерные объекты Ирана, .

«[Премьер Израиля Биньямин] Нетаньяху четко заявил о своей цели, он сказал: «Мы хотим создать новый порядок в регионе». Это явно нарушает международное право», - подчеркнул дипломат.

В ночь на 22 июня США нанесли удары по трем ядерным объектам Ирана - в Фордо, Натанзе и Исфахане. Президент США Дональд Трамп позже заявил, что ключевые объекты Тегерана по обогащению урана уничтожены.

Иранские власти сообщили, что заранее вывезли запасы обогащенного урана из своих ядерных центров. СМИ писали, что администрация Трампа дала властям Ирана понять, что атака была разовой акцией и у Вашингтона нет цели спровоцировать переворот в стране. По данным The Wall Street Journal, США приняли решение об ударах после нескольких недель обсуждений и прямой координации с Нетаньяху.