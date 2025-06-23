Заказы в пиццериях у Пентагона позволяют предсказывать войны

В Вашингтоне есть свой, совершенно особый индикатор повышения международной напряженности - намечающиеся вооруженные конфликты там предсказывают (и, как уверяют, довольно точно), по росту числа заказов в пиццериях рядом с Пентагоном.

© Российская Газета

Собственных пиццерий в министерстве обороны США нет, поэтому военные в дни больших совещаний заказывают огромное количество еды навынос в заведениях неподалеку, пишет The National Interest. В соцсетях завели даже специальный канал, сообщающий об уровне спроса военных на продовольствие.

Самое ранее упоминание о резком росте объемов потребляемой в Пентагоне пиццы датируется 1983 годом - за ночь до того, как администрация Рейгана начала вторжение на Гренаду. Тогда количество заказов за вечер почти удвоилось по сравнению с обычным. Феномен повторился в декабре 1989-го, перед началом операции "Правое дело" - иначе говоря, вторжением армии США в Панаму.

С тех пор журналисты и любители внимательно следят за аппетитом вашингтонских военных - особенно в вечернее и ночное время, так как большинство важных совещаний происходит в эти часы.

"Перед вторжением Ирака в Кувейт в августе 1990 года число заказов резко возросло. Правда, не в Пентагоне, а в штаб-квартире ЦРУ в Лэнгли", - рассказал Фрэнк Микс, владелец шести десятков пиццерий в округе Колумбия.

Через полгода, когда армия США готовилась к войне с Ираком (операция "Буря в пустыне"), резко выросли объемы ночных доставок еды в Пентагон. История повторилась в 1998 году во время конфликта в Косово. "Всегда следите за пиццей", - посоветовал коллегам Вольф Блитцер с CNN, работавший тогда корреспондентом в военном ведомстве США.