Назван предположительный ответ Ирана на атаку США

Атака США на ядерные объекты может заставить Иран прекратить международный мониторинг ядерной программы и рассмотреть возможность разработки бомбы. Об этом пишет Bloomberg.

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По данным издания, несмотря на заявления американской стороны, программа не была полностью уничтожена.

«Атаки на Соединенные Штаты теперь неизбежны и будут быстрыми и многоуровневыми, исходя из масштабов ущерба, нанесенного ударами США», — заявила заместитель директора программы по Ближнему Востоку и Северной Африке Европейского совета по международным отношениям (ECFR) Элли Геранмайе.

В Иране высказались об ответе на удары США

Ранее президент США Дональд Трамп заявил об уничтожении всех ядерных объектов Ирана. По его словам, им был нанесен колоссальный ущерб.