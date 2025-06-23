Иран заявил о намерении продолжить обогащение урана

Иран продолжит обогащение урана в мирных целях, и другие государства не в праве ограничивать его в этом вопросе. Такое заявление сделал замглавы МИД Ирана Маджид Тахт-Раванчи, пишет ТАСС.

Дипломат напомнил, что Тегеран является «добросовестным участником Договора о нераспространении ядерного оружия».

«На этом основании мы осуществляем обогащение урана в мирных целях, на благо нашей страны. Никто не может нам говорить, что мы должны делать, пока мы следуем нашим обязательствам в рамках договора», - заявил Тахт-Раванчи в эфире немецкого телеканала ARD.

Напомним, что в ночь на 22 июня США нанесли ракетные и бомбовые удары по трем иранским ядерным объектам в Фордо, Натанзе и Исфахане. При этом главной целью стал Фордо - завод по обогащению урана, расположенный в толще скалы. Трамп заявил, что ключевые ядерные объекты Ирана были «целиком и полностью уничтожены».

США захотели добиться запрета для Ирана на обогащение урана

Однако в Тегеране заметили, что американские удары нанесли ущерб лишь тем объектам, которые можно восстановить, ключевая инфраструктура не была затронута. Там также добавили, что ресурсы заблаговременно вывезли, а персонал - эвакуировали.