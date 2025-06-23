Действия США в военном ключе на Ближнем Востоке нарушили основы международной безопасности, усугубили и дестабилизировали обстановку в регионе. Об этом сообщает китайская государственная газета Global Times.

В ночь на 22 июня американской стороной были нанесены удары по трем ядерным объектам на территории Ирана. Атака была направлена на то, чтобы разрушить или значительно ослабить ядерную программу страны.

По словам авторов газеты, «прямое вмешательство американских военных еще больше осложнило и дестабилизировало ситуацию на Ближнем Востоке, вовлекая в конфликт больше стран и невинных мирных жителей и заставляя их нести потери».

В статье подчеркивается, что действия США спровоцировали эскалацию конфликта между Ираном и Израилем. В результате международные инвесторы начали массово продавать рискованные активы, а обсуждение возможной войны на Ближнем Востоке вызвало большой резонанс в СМИ, отражая растущее беспокойство мирового сообщества по поводу нестабильности в регионе.

Отмечается, что действия США в отношении Ирана оказали влияние на основы мирового порядка в сфере безопасности. Как уточняется, «Вашингтон создал опасный прецедент».

Китай выразил опасения насчет ситуации на Ближнем Востоке

13 июня израильская сторона начала масштабную операцию против Ирана, которая связана с его ядерной программой. Израильскими ВВС были нанесены удары по ядерным и военным объектам республики. Тегеран решил ответить на эти действия операцией «Правдивое обещание 3». Стороны продолжают обмениваться ударами.