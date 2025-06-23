Глава МИД Ирана заявил об «огромной» важности консультаций с Россией

Глава МИД Ирана Аббас Арагчи заявил, что Тегеран придает «огромное значение» консультациям с Россией, касающимся нового обострения на Ближнем Востоке. Об этом сообщает ТАСС.

Арагчи прибыл в Москву на встречу с президентом РФ Владимиром Путиным. Встреча запланирована на 23 июня. Иранский министр назвал текущую ситуацию опасной и подчеркнул, что миропорядок «фактически находится под угрозой».

«Мы [с Россией - прим.ред.] пытаемся координировать позиции друг с другом», - заявил Арагчи.

Он сообщил, что Москва и Тегеран «разделяют общие убеждения». По его словам, страны стремятся вместе противостоять общим вызовам и угрозам.

«У нас с Россией всегда были общие озабоченности, общие тревоги и общие противники», - заявил Арагчи.

Глава МИД Ирана добавил, что Тегеран ценит позицию России, осудившей удары США. Ранее МИД РФ объявил, что Москва осуждает американские удары по иранским ядерным объектам. Российские дипломаты подчеркнули, что атаки на территорию суверенного государства грубо нарушают международное право, «какими бы аргументами они ни обставлялись».

Стало известно, чем Россия может помочь Ирану

В МИД России предупредили о риске «опасной эскалации, чреватой дальнейшим подрывом региональной и глобальной безопасности». В министерстве призвали мировое сообщество «коллективно отвергнуть конфронтационные действия США и Израиля», а также вернуть ситуацию в «политико-дипломатическое русло».