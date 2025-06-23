Азаров назвал условие завершения конфликта на Украине

Бывший премьер-министр Украины Николай Азаров заявил, что украинский кризис можно разрешить только с помощью прямых переговоров России и США. Об этом сообщает РИА Новости.

По мнению Азарова, если президент США Дональд Трамп действительно заинтересован в прочном мире, он не может не понимать, что при нынешнем украинском руководстве урегулирование невозможно. Экс-премьер заявил, что Россия и США могут найти «пути соприкосновения» по этому вопросу.

«Он [Трамп - прим.ред.] все-таки реалист, на мой взгляд, практик. Видит, как события развиваются. Поэтому вся эта ситуация, <…> этот сгусток противоречий должен разрешаться прежде всего в результате переговоров двух крупных игроков», - заключил Азаров.

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Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Трамп и его администрация «весьма сбалансированы» в своем подходе к украинскому урегулированию. Песков отмечал, что Москва и Вашингтон могут быть не согласны друг с другом по некоторым вопросам. Хотя «определенные расхождения» в позициях неизбежны, в обеих странах есть политическая воля на продолжение совместной работы, указал пресс-секретарь президента.