Заткнуть Ормузский пролив: оценен самый действенный метод Ирана отомстить врагам

Беспрецедентное решение президента Дональда Трампа разбомбить три иранских ядерных объекта усилило опасения по поводу расширения конфликта на Ближнем Востоке. После присоединения США к Израилю в крупнейшей военной акции Запада против Исламской Республики со времен революции 1979 года, мир теперь готовится к ответу Ирана.

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По мнению аналитиков, один из способов, которым Иран мог бы ответить на удары США, - это перекрыть Ормузский пролив, жизненно важный торговый путь, через который ежедневно проходит более пятой части мировых поставок нефти, 20 миллионов баррелей и большая часть сжиженного газа, пишет The Guardian.

В прошлом Иран уже угрожал закрыть узкий пролив, что ограничило бы торговлю углеводородами и повлияло бы на мировые цены на нефть, но Тегеран так и не выполнил свою угрозу.

Через пролив проходит около пятой части всего мирового потребления нефти. Согласно данным аналитической компании Vortexa, с начала 2022 года по прошлый месяц ежедневно через пролив проходило от 17,8 до 20,8 млн баррелей сырой нефти, конденсата и топлива.

Члены Организации стран– экспортеров нефти (ОПЕК) – Саудовская Аравия, Иран, Объединенные Арабские Эмираты, Кувейт и Ирак - экспортируют большую часть своей нефти через пролив, в основном в Азию.

Пятый флот США, базирующийся в Бахрейне, отвечает за защиту коммерческого судоходства в этом районе.

Преимущество перекрытия пролива заключается в том, что оно является средством прямого воздействия на Трампа, поскольку это спровоцировало бы резкий скачок цен на нефть с почти немедленным инфляционным эффектом в США и по всему миру.

Но, отмечает The Guardian, это также стало бы актом драматического экономического саморазрушения. Иранская нефть использует те же возможности, так что закрытие Ормузского пролива чревато вовлечением арабских государств Персидского залива, которые крайне критически отнеслись к израильскому нападению, в войну для защиты своих собственных интересов.

В частности, закрытие пролива нанесло бы значительный ущерб Китаю. Вторая по величине экономика в мире закупает почти 90% иранской нефти, экспортируемой в режиме международных санкций.

Назван ответ США на решение Ирана перекрыть Ормузский пролив

Госсекретарь США Марко Рубио призвал Китай помочь помешать Ирану закрыть его, сообщив Fox News: “Я призываю китайское правительство в Пекине сообщить им об этом, потому что они сильно зависят от Ормузского пролива в плане поставок нефти”.

“Если они это сделают, это будет еще одной ужасной ошибкой, - добавил госсекретарь, - для них это будет экономическим самоубийством”.

Уже есть сообщения о том, что некоторые супертанкеры развернулись на стратегическом водном пути после ударов США.

Иранский телеканал Press TV сообщил в минувшие выходные, что иранский парламент одобрил меры по закрытию Ормузского пролива, но в конечном счете решение будет приниматься высшим руководством Ирана, констатирует The Guardian.

В воскресенье министр иностранных дел Ирана Сейед Аббас Арагчи намекнул на некое неограниченное возмездие, когда заявил, что решение Трампа бомбить Иран “будет иметь вечные последствия”.

В своих первых комментариях с тех пор, как США присоединились к войне Израиля против его страны, верховный лидер Ирана Аятолла Али Хаменеи заявил, что Израиль совершил “серьезную ошибку” и “должен быть наказан”, но не сделал никаких конкретных ссылок на Ормузский пролив.