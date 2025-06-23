Пока вы спали: заявления Трампа об Иране и новый пакет помощи для Украины

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Новая Зеландия выделит $9,5 млн в качестве очередного пакета помощи Украине

Правительство Новой Зеландии объявило о выделении 9,5 миллиона долларов для поддержки Украины, включая закупку вооружений и гуманитарной помощи. Об этом сообщает ТАСС.

В рамках общего пакета помощи в 16 миллионов новозеландских долларов средства пойдут на приобретение оружия и беспилотников, а также на поддержку пострадавших и украинских беженцев за границей.

За время с марта 2022 года страна уже предоставила Украине около 120 миллионов новозеландских долларов в виде военной и гуманитарной помощи.

Минэкономразвития готово поддержать запуск прямого авиасообщения между РФ и США

Официальных предложений о возобновлении прямого авиасообщения между Россией и США пока не поступало, сообщил директор департамента многостороннего экономического сотрудничества и специальных проектов Минэкономразвития Никита Кондратьев. Об этом сообщает ТАСС.

Однако он отметил, что министерство готово поддержать такую инициативу при наличии соответствующих политических решений и согласованных полетах, а "Аэрофлот" сможет выполнять рейсы.

Ранее глава РФПИ Кирилл Дмитриев заявил, что восстановление авиасообщения может произойти до конца 2025 года.

Трамп заявил, что все ядерные объекты в Иране уничтожены

Президент США Дональд Трамп заявил, что недавняя военная операция по уничтожению ядерных объектов Ирана нанесла максимальный урон подземным инфраструктурам страны. Об этом сообщает ТАСС.

Он отметил, что спутниковые снимки подтверждают масштаб разрушений и точность нанесенных ударов, особенно по объектам, расположенным ниже уровня земли.

Трамп подчеркнул успешность операции и призвал Тегеран к прекращению конфликта, после атаки на три ядерных объекта в Фордо, Натанзе и Исфахане.

Командование ВСУ перебрасывает на сумское направление неукомплектованные части

ВС РФ на сегодняшний день освободили 14 населенных пунктов в Сумской области. Об этом сообщает ТАСС.

В попытке остановить российское наступление командование ВСУ в спешке перебросило на сумское направление недоукомплектованную 48-ю артиллерийскую бригаду, сформированную в прошлом году и укомплектованную лишь на 30% вооружением и 70% личным составом.

Названы последствия закрытия Ормузского пролива

Глава РФПИ и спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству Кирилл Дмитриев заявил, что возможное закрытие Ормузского пролива Тегераном негативно скажется не только на мировой экономике, но и на США, вызвав глобальный нефтяной шок. Об этом сообщает ТАСС.

Он подчеркнул, что рост цен на нефть уже наблюдается по всему миру, и закрытие пролива приведет к дальнейшему скачку стоимости барреля, что ударит по экономикам многих стран.

Эксперт Николай Гапоненко отметил, что подобные действия Ирана могут вызвать резкий рост цен на нефть, создавая серьезные проблемы для Индии, Китая, Японии и европейских государств.