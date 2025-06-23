В Иране назвали причину вступления США в конфликт

США вступили в конфликт на Ближнем Востоке из-за неудач Израиля. Об этом заявил бывший посол Ирана в Германии Сейед Хоссейн Мусавиан в разговоре с РИА Новости.

«Израиль не только проиграл в своей десятидневной операции против Ирана, но и оказался на грани поражения. Если бы этого не произошло, США не стали бы вовлекаться в это», — считает он.

Bloomberg: Иран может начать стрелять ракетами по судам в Ормузском проливе

По словам экс-посла, иранская сторона понесла очень серьезные потери, однако Вашингтон тоже столкнется с негативными последствиями. Он подчеркнул, что произошедшее отразится на мире и безопасности во всем регионе.

Мусавиан также добавил, что поступок США вновь продемонстрировал степень влияния израильского премьер-министра Биньямина Нетаньяху на Белый дом.