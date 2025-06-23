В КНДР осудили США за удары по Ирану

В МИД КНДР заявили, что Пхеньян решительно осуждает удары США по Ирану, являющиеся грубым нарушением Устава ООН.

© РИА Новости

«Израиль и США под предлогом так называемого «поддержания мира» и «ликвидации угрозы» применили физическую силу и тем самым более обострили напряжённость ситуации на Среднем Востоке», — пишет ЦТАК.

В МИД также подчеркнули, что данные действия несут за собой серьёзные негативные последствия для глобальной архитектуры безопасности.

Президент Кубы Мигель Диас-Канель ранее заявил, что решительно осуждает бомбардировку Соединёнными Штатами иранских ядерных объектов.

Президент Колумбии Густаво Петро также выразил мнение, что атака США на ядерные объекты Ирана подожжёт Ближний Восток.