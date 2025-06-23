Иран пригрозил Трампу активировать спящие ячейки в США перед атакой

Иран передал президенту США Дональду Трампу предупреждение о готовности активизировать свои "спящие ячейки" на американской территории в случае военной атаки. Об этом сообщает NBC News со ссылкой на два американских чиновника и осведомленного источника.

По информации этих источников, послание из Тегерана было доставлено Трампу через посредника на саммите G7 в Канаде, куда президент США покинул мероприятие раньше, чтобы, по словам собеседников телеканала, "рассмотреть свои возможные действия в связи с конфликтом между Израилем и Ираном". С запросами на комментарии NBC обратилась в Белый дом, однако ответа не поступило. Кроме того, иранское постпредство при ООН также отказалось комментировать ситуацию.

В ночь на 22 июня президент США Дональд Трамп сообщил, что военно-воздушные силы страны атаковали три ядерных объекта Ирана, включая Фордо, Натанз и Исфахан. Американский лидер назвал это "историческим моментом" для Соединенных Штатов, Израиля и всего международного сообщества и заявил, что после этого "восхитительного успеха" Иран должен согласиться на мир. При этом в самой Исламской Республике утверждают, что удары США не нанесли значительный урон ее объектам.