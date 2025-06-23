Додон: Запад хочет держать Приднестровье как потенциальную горячую точку для РФ

Западные кураторы нынешних властей Молдавии не заинтересованы в решении проблемы непризнанного Приднестровья и стремятся держать этот регион как "потенциальную горячую точку для России". Такое мнение выразил в интервью ТАСС на полях Петербургского международного экономического форума лидер Партии социалистов, экс-президент Молдавии Игорь Додон.

"Я не исключаю, что на Западе нет интереса к политическому урегулированию [вокруг Приднестровья]. Почему? Чтобы оставить возможность какой-то новой горячей точки, в которую может быть вовлечена Российская Федерация. Открытие второго фронта - украинцы давно об этом говорят", - сказал Додон.

Президент Молдавии Майя Санду и правительство, сформированное ее правящей Партией действия и солидарности, заявляют о якобы существующей военной угрозе со стороны России, высказываются за активизацию сотрудничества с НАТО и наращивают военные расходы, несмотря на закрепленный в конституции нейтральный статус республики. До 2030 года военные расходы должны увеличиться с нынешних 0,6% до 2% ВВП, а интеграция с западными военными структурами должна достичь уровня как минимум 70%.

Премьер-министр Молдавии Дорин Речан недавно заявил, о якобы существующих планах Москвы разместить в Приднестровье 10 тыс. российских солдат и призвал руководство ЕС оказать помощь республике, в том числе финансовую. В свою очередь Санду утверждала, что Россия якобы пытается разместить своих военных в Приднестровье под дипломатическим прикрытием. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала эти заявления "околесицей" и последствиями "антироссийского угара, в котором действует молдавское руководство".

Переговоры по Приднестровью в формате "пять плюс два" (Молдавия, Приднестровье, ОБСЕ, Россия, Украина и наблюдатели от США и ЕС) были приостановлены осенью 2019 года. Тирасполь настаивает на возобновлении диалога. После избрания президентом в 2020 году Майя Санду отказалась встречаться с лидером Приднестровья Вадимом Красносельским, хотя он неоднократно предлагал возобновить переговоры в этом формате. Миссия ОБСЕ в Молдавии признала, что пауза в переговорах стала причиной эскалации напряженности между двумя берегами Днестра.

О форуме

Петербургский международный экономический форум проходил с 18 по 21 июня. Главная тема ПМЭФ в этом году - "Общие ценности - основа роста в многополярном мире". Организатор ПМЭФ - Фонд Росконгресс. Информационный партнер - ТАСС.