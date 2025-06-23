Додон: в Молдавии не готовы к политическому урегулированию с Приднестровьем

Нынешние власти Молдавии, прибегающие к тактике экономического давления, не готовы к политическому урегулированию ситуации с непризнанным Приднестровьем. Об этом заявил лидер Партии социалистов, экс-президент республики Игорь Додон в интервью ТАСС на полях Петербургского международного экономического форума.

"Я думаю, что нынешние власти не способны вести переговоры с Приднестровьем и не готовы к политическому урегулированию приднестровской проблемы. Политическое урегулирование означает объединение страны, простыми словами", - сказал экс-президент.

Он отметил, что политика экономического давления, к которой сейчас прибегает Кишинев в отношении Тирасполя, не принесет ничего хорошего. "При следующей власти, которая будет этой осенью, один из стратегических вопросов, которые нужно начинать обсуждать и решать, - это политическое урегулирование приднестровской проблемы, но с нынешней властью это невозможно", - подчеркнул Додон.

Переговоры по Приднестровью в формате "пять плюс два" (Молдавия, Приднестровье, ОБСЕ, Россия, Украина и наблюдатели от США и ЕС) были приостановлены осенью 2019 года. Тирасполь настаивает на возобновлении диалога. После избрания президентом в 2020 году Майя Санду отказалась встречаться с лидером Приднестровья Вадимом Красносельским, хотя он неоднократно предлагал возобновить переговоры в этом формате. Миссия ОБСЕ в Молдавии признала, что пауза в переговорах стала причиной эскалации напряженности между двумя берегами Днестра.

После того как Украина закрыла приднестровский участок границы с Молдавией в 2022 году, люди и товары из Приднестровья могут перемещаться только через контролируемую молдавской стороной территорию. Тирасполь обвинил Кишинев в использовании уязвимого положения Приднестровья для блокирования торговли и давления. Среди них пошлины на следующие в Приднестровье товары, блокирование финансовых операций, введение в уголовный кодекс санкций за сепаратизм. При этом в Кишиневе заявляют, что эти меры позволят "сделать представителей Приднестровья более сговорчивыми".

О форуме

Петербургский международный экономический форум проходил с 18 по 21 июня. Главная тема ПМЭФ в этом году - "Общие ценности - основа роста в многополярном мире". Организатор ПМЭФ - Фонд Росконгресс. Информационный партнер - ТАСС.

Полный текст интервью будет опубликован на сайте ТАСС в 10:00 мск.