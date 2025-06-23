Госдеп выпустил «всемирное предупреждение» для американцев за рубежом

Госдеп выпустил «всемирное предупреждение» для американцев, находящихся за рубежом
Госдепартамент США выпустил «всемирное предупреждение» для американских граждан, находящихся за рубежом.
«Конфликт между Израилем и Ираном привёл к сбоям в поездках и закрытию воздушного пространства на Ближнем Востоке. Существует вероятность демонстраций против граждан США и их интересов за рубежом», — говорится на сайте.
Уточняется, что американцам по всему миру рекомендуют проявлять повышенную осторожность.
В середине июня Госдеп США предупредил об опасности для Северной Африки и Ближнего Востока.