Госдеп выпустил «всемирное предупреждение» для американцев, находящихся за рубежом

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Госдепартамент США выпустил «всемирное предупреждение» для американских граждан, находящихся за рубежом.

Госдеп выпустил «всемирное предупреждение» для американцев за рубежом
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«Конфликт между Израилем и Ираном привёл к сбоям в поездках и закрытию воздушного пространства на Ближнем Востоке. Существует вероятность демонстраций против граждан США и их интересов за рубежом», — говорится на сайте.

Уточняется, что американцам по всему миру рекомендуют проявлять повышенную осторожность.

В середине июня Госдеп США предупредил об опасности для Северной Африки и Ближнего Востока.