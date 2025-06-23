Госдеп выпустил «всемирное предупреждение» для американцев за рубежом

Госдепартамент США выпустил «всемирное предупреждение» для американских граждан, находящихся за рубежом.

«Конфликт между Израилем и Ираном привёл к сбоям в поездках и закрытию воздушного пространства на Ближнем Востоке. Существует вероятность демонстраций против граждан США и их интересов за рубежом», — говорится на сайте.

Уточняется, что американцам по всему миру рекомендуют проявлять повышенную осторожность.

В середине июня Госдеп США предупредил об опасности для Северной Африки и Ближнего Востока.