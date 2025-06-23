Нетаньяху сообщил о приближении Израиля к стратегическим целям в Иране

По заявлению премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху на пресс-конференции, его страна находится на финальной стадии реализации своих планов в отношении Ирана.

«Это режим, который хочет нас уничтожить, и именно поэтому мы начали эту операцию по устранению двух конкретных угроз нашему существованию: ядерной угрозы и угрозы баллистических ракет. Мы шаг за шагом движемся к достижению этих целей, мы очень близки к их достижению», – отметил Нетаньяху.

Он подчеркнул, что Израиль не стремится к эскалации конфликта, однако продолжит «эту историческую операцию» до тех пор, пока все намеченные цели не будут достигнуты. Нетаньяху также добавил, что еврейское государство уже добилось значительных успехов и, благодаря поддержке президента США Дональда Трампа, значительно продвинулось к достижению желаемого результата, передает «Газета.Ru». Напоминаем, ранее Трамп заговорил о возможности смены режима в Иране. Между тем в российском МИД осудили удары США по ядерным объектам Ирана.