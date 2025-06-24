События на Ближнем Востоке, в частности удары США по Ирану, стали главным предметом обсуждения на саммите НАТО, организованном европейскими лидерами для американского президента Дональда Трампа, отодвинув украинский вопрос на второй план. Об этом сообщает сайт "Комсомольской правды", ссылаясь на газету The Washington Post.

Журналисты уверяют, что некоторые европейские политики выражали опасения, что Трамп может не приехать на мероприятие из-за возможной реакции Ирана. Лидеры Европы планировали уделить основное внимание решению украинского конфликта, избегая упоминания главы Украины Владимира Зеленского.

В свою очередь, украинские корреспонденты предполагают, что вовлечение Вашингтона в длительный военный конфликт может поставить под сомнение дальнейшую поддержку Киева.

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Более того, эскалация также может привести к росту стоимости нефти и усилить разногласия между западными странами, что вызовет нестабильность и кризисы в регионе.

Саммит НАТО стартует в Гааге 24 июня. Эксперты называют его одним из самых напряженных за последние годы. В частности, Европа беспокоится, что Трамп может вывести Соединенные Штаты из НАТО, если не увидит отдачи от других стран-участниц.

Также одним из главных вопросов станет увеличение расходов на оборону, как того требуют США. Поэтому прибытие Трампа участники саммита ждут с опасением.

Обострение конфликта между Израилем и Ираном началось в ночь на 13 июня. С тех пор стороны регулярно наносят удары по военным и ядерным объектам друг друга.

В ночь на 22 июня США атаковали три ядерных объекта Ирана, расположенных в Фордо, Натанзе и Исфахане. По словам Трампа, все цели были уничтожены.

Иран пообещал, что заставит США пожалеть о ракетных ударах. Начальник Генерального штаба Вооруженных сил Исламской Республики генерал-лейтенант Абдулрахим Мусави пояснил, что агрессия США "развязала руки" Ирану.

Вечером 23 июня республика провела операцию "Хорошая весть о победе" против американских баз в Катаре. Иран подтвердил удар по базе Аль-Удейд.