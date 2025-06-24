Учительница высылала школьнику свои обнаженные фото

В США арестовали учительницу, которая отправляла свои обнаженные фото 14-летнему школьнику, пишет Daily Star.

В штате Нью-Йорк 22-летняя сотрудница образовательного учреждения оказалась в поле зрения полиции по обвинению в пересылке откровенных снимков 14-летнему юноше. Согласно информации, предоставленной офисом шерифа округа Честер, Анамария Милаццо, зарегистрированная в городе Элхэм, предположительно вела переписку с мальчиком, обмениваясь с ним непристойными сообщениями с марта по июнь 2025 года.

В отношении девушки выдвинуты обвинения в распространении материалов непристойного содержания с участием несовершеннолетних, квалифицируемое как преступление второй степени, а также в совершении деяния, представляющего угрозу для благополучия ребенка. После ареста Милаццо была отстранена от занимаемой должности в учебном заведении, где она осуществляла трудовую деятельность, однако конкретная профессия девушки и ее связь с подростком через школу не разглашаются.

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Как сообщают местные средства массовой информации, Милаццо была освобождена из-под стражи без внесения залога в соответствии с действующим в штате Нью-Йорк законом об альтернативном залоге. Ей предстоит предстать перед судом в городе Веллсборо в течение ближайших недель.

Добавим, что в настоящее время ведется дальнейшее расследование обстоятельств дела.

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