Президент США Дональд Трамп выругался, комментируя срыв перемирия между Израилем и Ираном.

«Они так давно воюют, что уже не знают, что они делают», – сказал он. Хозяин Белого дома отметил, что ему «придется успокоить» Израиль на фоне нарушения перемирия.

Он обвинил обе стороны в эскалации конфликта, однако допустил, что эти нарушения могли произойти «неумышленно».

Роль Трампа в достижении перемирия на Ближнем Востоке оценили

Напомним, ранее Трамп резко отреагировал на заявление Медведева о передаче ядерного оружия Ирану.