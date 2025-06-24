Трамп выругался после срыва перемирия между Израилем и Ираном: «Уже не знают, что делают»
Президент США Дональд Трамп выругался, комментируя срыв перемирия между Израилем и Ираном.
«Они так давно воюют, что уже не знают, что они делают», – сказал он. Хозяин Белого дома отметил, что ему «придется успокоить» Израиль на фоне нарушения перемирия.
Он обвинил обе стороны в эскалации конфликта, однако допустил, что эти нарушения могли произойти «неумышленно».
Роль Трампа в достижении перемирия на Ближнем Востоке оценили
Напомним, ранее Трамп резко отреагировал на заявление Медведева о передаче ядерного оружия Ирану.