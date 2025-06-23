Трамп задался вопросом о «смене режима» в Иране

Президент США Дональд Трамп задался вопросом в своей соцсети Truth Social о возможности «смены режима» в Иране.

«Неполиткорректно использовать термин «смена режима», но если нынешний иранский режим не способен СДЕЛАТЬ ИРАН СНОВА ВЕЛИКИМ, то почему бы не сменить режим?», — написал американский политик.

Постпред России при ООН Василий Небензя на заседании Совета Безопасности ООН ранее выразил мнение, что США атакой против Ирана открыли «ящик Пандоры».

Глава МИД России Сергей Лавров также заявил, что удар США по Ирану стал новым витком эскалации с непредсказуемыми последствиями.