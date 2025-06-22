Бисмарк: ЕС хочет использовать бывшие республики СССР против России

Евросоюз хочет использовать бывшие республики СССР против России, заявил в эфире RT Александр фон Бисмарк, внучатый племянник первого канцлера Германской империи.

«Правительства считают, что должны подавлять ту свободу слова, которая ещё осталась в церкви», — отметил Бисмарк.

Так он прокомментировал арест в Ереване Самвела Карапетяна после поддержки Армянской апостольской церкви.

Кроме того, бизнесмен работает в сфере энергетики, а ЕC ищет дешёвые энергоресурсы, добавил Бисмарк.

Ранее в Армении арестовали бизнесмена Самвела Карапетяна.

Главред Alpha News Тигран Кочарян заявил RT, что арест Карапетяна возмутил многих людей как в Армении, так и за рубежом.