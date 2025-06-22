Обвинения в адрес России в том, что она похищает украинских детей, являются полностью выдуманными Киевом. Об этом утверждает журналист Матеуш Пискорский в статье для издания Mysl Polska.

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По его мнению, русские не могли похитить украинских детей из прифронтовых районов, чтобы «русифицировать». Пискорский подчеркнул, что на востоке и юге Украины большинство населения русскоговорящие, поэтому «не очень понятно, кто, как и зачем стал бы их «русифицировать».

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Журналист отметил, что украинская сторона не представила никаких имен и доказательств в пользу тезиса о похищениях детей.

2 июня глава российской переговорной делегации, помощник президента России Владимир Мединский заявлял, что в ходе российско-украинских переговоров в Стамбуле стороны обсуждали тему детей, которые потеряли контакты с родиной. По его словам, российская сторона рассмотрит каждую ситуацию по списку. Мединский также напомнил, что за последнее время Россия вернула Украине 101 ребенка, тогда как Киев российской — около 20.

Ранее Захарова сообщила, что Украина передала список из 339 имен детей вместо заявленных 20 тысяч.