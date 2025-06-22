Иранские власти рассматривают все варианты ответа на удары США, заявил РИА Новости источник в сфере безопасности Исламской Республики.

По его словам, власти страны на всех уровнях обсуждают форму, способ и время ответа.

«Парламент Ирана уже предоставил правительству мандат на закрытие Ормузского пролива, однако на данный момент окончательное решение еще не принято», — отметил источник.

Назван ответ США на решение Ирана перекрыть Ормузский пролив

13 июня Израиль начал военную операцию с целью уничтожения иранских ядерных объектов. Уже спустя несколько дней войны стало ясно, что Иран не может сопротивляться современной армии, и уж тем более он не выдержит прямого вступления США в войну. Однако у Исламской Республики остался последний и мощный козырь: перекрыть Ормузский пролив, через который идет почти пятая часть мирового нефтяного трафика. Это взвинтит цены на нефть, но одновременно заставит американский флот обрушиться на Иран всей мощью, чтобы обеспечить свободный проход судов. Но Иран может выиграть.