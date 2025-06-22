Макрон сделал заявление после ударов США по Ирану

Макрон заявил о "тяжелом моменте" для Ближнего Востока после ударов США по Ирану
Президент Франции Эмманюэль Макрон считает, что после ударов США по иранским ядерным объектам для стабильности на Ближнем Востоке наступил "тяжелый момент" и урегулирование не может происходить лишь военным путем. Об этом он заявил на открытии заседания совета по национальной безопасности и обороне Франции.
"Мы переживаем тяжелый момент для мира и стабильности на Ближнем Востоке, что имеет очевидные последствия и для нашей коллективной безопасности, - сказал он, обращаясь к участникам встречи. - Нанесенные США минувшей ночью удары открывают новый этап, который, очевидно, требует от нас бдительности и решительных действий".
Глава государства отметил, что провел переговоры с лидерами всех стран региона, в том числе и с президентом Ирана, и призвал их не допускать очередного витка эскалации. Он выразил убеждение в том, что "никакие исключительно военные меры не могут привести к желаемому результату" и единственным выходом из кризиса станет возобновление дипломатических и технических переговоров. Цель же этих переговоров - не допустить, чтобы Иран обзавелся ядерным оружием, а также избежать "неконтролируемой эскалации" в регионе.
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Одной из главных тем заседания совета он назвал обеспечение безопасности французских граждан в Иране и Израиле, а также дипломатического и военного персонала на Ближнем Востоке.
"Цель этого совета - обсудить конкретные меры по защите наших граждан, обменяться мнениями по поводу анализа ситуации, а также принять решение о дипломатических действиях, которые необходимо предпринять в ближайшие часы и дни, чтобы ситуация, в которой мы находимся, развивалась в лучшую сторону", - заключил Макрон.
Израиль в ночь на 13 июня начал операцию "Восстающий лев", направленную против иранской ядерной программы. Менее чем через сутки исламская республика осуществила ответную атаку. В последующие дни страны продолжали обмениваться ударами. В ночь на 22 июня США нанесли удары по трем ядерным объектам в Иране.