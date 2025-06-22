Макрон сделал заявление после ударов США по Ирану

Президент Франции Эмманюэль Макрон считает, что после ударов США по иранским ядерным объектам для стабильности на Ближнем Востоке наступил "тяжелый момент" и урегулирование не может происходить лишь военным путем. Об этом он заявил на открытии заседания совета по национальной безопасности и обороне Франции.

"Мы переживаем тяжелый момент для мира и стабильности на Ближнем Востоке, что имеет очевидные последствия и для нашей коллективной безопасности, - сказал он, обращаясь к участникам встречи. - Нанесенные США минувшей ночью удары открывают новый этап, который, очевидно, требует от нас бдительности и решительных действий".

Глава государства отметил, что провел переговоры с лидерами всех стран региона, в том числе и с президентом Ирана, и призвал их не допускать очередного витка эскалации. Он выразил убеждение в том, что "никакие исключительно военные меры не могут привести к желаемому результату" и единственным выходом из кризиса станет возобновление дипломатических и технических переговоров. Цель же этих переговоров - не допустить, чтобы Иран обзавелся ядерным оружием, а также избежать "неконтролируемой эскалации" в регионе.

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Одной из главных тем заседания совета он назвал обеспечение безопасности французских граждан в Иране и Израиле, а также дипломатического и военного персонала на Ближнем Востоке.

"Цель этого совета - обсудить конкретные меры по защите наших граждан, обменяться мнениями по поводу анализа ситуации, а также принять решение о дипломатических действиях, которые необходимо предпринять в ближайшие часы и дни, чтобы ситуация, в которой мы находимся, развивалась в лучшую сторону", - заключил Макрон.

Израиль в ночь на 13 июня начал операцию "Восстающий лев", направленную против иранской ядерной программы. Менее чем через сутки исламская республика осуществила ответную атаку. В последующие дни страны продолжали обмениваться ударами. В ночь на 22 июня США нанесли удары по трем ядерным объектам в Иране.