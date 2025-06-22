В МИД Ирана оценили возможность переговоров с США или Израилем

Заместитель главы МИД Ирана Маджид Тахт-Раванчи исключил возможность переговоров с США или Израилем после нанесения ударов Соединенными Штатами по иранским ядерным объектам.

"Продолжать переговоры совершенно бессмысленно", - заявил Тахт-Раванчи в эфире телеканала ARD, отвечая на вопрос о том, вступит ли Иран в контакт с США или Израилем.

Иран, по его словам, не хочет вести переговоры только ради переговоров. Иранские военные, как подчеркнул политик, точно знают, что нужно делать.

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В ночь на 22 июня президент США Дональд Трамп сообщил, что США провели успешную атаку на "три ядерных объекта в Иране, включая Фордо, Натанз и Исфахан". Он заявил, что Тегерану следует согласиться на прекращение конфликта. С 13 июня удары по Ирану ежедневно наносил Израиль. Целью его операции было названо уничтожение ракетной и ядерной программ исламской республики.