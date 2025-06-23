В Дамаске силовики задержали организаторов теракта в храме Святого Илии и участников подпольной группы. Об этом сообщает сирийское агентство Sana со ссылкой на источник в службе общей разведки.

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По информации журналистов, задержание было произведено менее чем за 24 часа в результате спецоперации.

22 июня в районе Дувейла в Дамаске, где проживает христианское население, произошел мощный взрыв в церкви Святого Илии. Взрывное устройство сработало во время богослужения — террорист ворвался в помещение и открыл огонь, а потом активировал бомбу. В МВД Сирии заявили, что он был членом ИГИЛ (организация запрещена в России). На кадрах с места происшествия деревянные скамьи в церкви разбросало в разные стороны, повсюду видны пятна крови. В результате теракта пострадали более 20 человек.

Позднее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Россия решительно осуждает теракт в храме Антиохийской православной церкви в Дамаске.