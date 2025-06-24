Взрыв после ударов по Днепропетровску попал на видео

Взрыв в Днепропетровске (украинское название — Днепр), произошедший после ударов российских войск по городу, попал на видео. Кадры произошедшего опубликовал Telegram-канал «Политика Страны».

«Взрыв в Днепре во время сегодняшнего обстрела», — говорится в сообщении.

На кадрах, снятых из салона автомобиля, виден высокий столб дыма, поднимающийся вдалеке. Уточняется, что видео было снято в 11:05 по местному времени (совпадает с московским).

Удар по Красногорску: атака ВСУ по российским регионам 24 июня

Утром 24 июня в Днепропетровске произошли взрывы. Как сообщил военкор Юрий Котенок, российские войска нанесли по городу четыре удара при помощи оперативно-тактического ракетного комплекса «Искандер».