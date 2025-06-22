Американский журналист Джексон Хинкл неожиданно отреагировал на слова зампреда Совбеза РФ Дмитрия Медведева об атаке США на ядерные объекты Ирана.

В своём микроблоге в социальной сети Х он, в частности, поддержал это заявление российского политика, передаёт РИА Новости.

«Согласен, Иран сейчас сильнее, чем когда-либо, и должен создать ядерное оружие! Спасибо бывшему президенту Медведеву за разъяснение!», – написал Хинкл.

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Как сообщала «Свободная Пресса», ранее Медведев заявил, что удары США судя по всему не нанесли урона критической инфраструктуре ядерного цикла Ирана. Поэтому, предположил он, обогащение ядерных материалов, «а теперь можно прямо сказать — и будущее производство ядерного оружия — будет продолжено».