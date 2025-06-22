СМИ: Устроивший теракт в Дамаске смертник связан с ИГ*

Взорвавший себя в церкви Святого Ильи в сирийском Дамаске, в районе Дувейл террорист-смертник принадлежит к «Исламскому государству»*. Об этом в воскресенье, 22 июня, сообщили местные СМИ со ссылкой на Министерство внутренних дел страны.

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При этом телеканал SyriaTV утверждает, что до взрыва двое мужчин открыли огонь по прихожанам.

О самом теракте стало известно вечером того же дня. Взрывное устройство привел в действие террорист-смертник.Telegram-канала Baza сообщил о 10 погибших и 25 пострадавших. Позже информацию о смертнике подтвердило сирийское СМИ Jaramana News.

Вскоре в Сети появились кадры, которые сняли очевидцы на месте происшествия. На кадрах видно, что значительная часть внутреннего убранства церкви получила серьезные повреждения. Очевидцы помогают разгребать завалы. На полу лежат тела погибших и лужи крови.

По информации SyriaTV, свыше 20 человек погибли

5 июня, неизвестные подорвали железную дорогу в Воронежской области перед тем, как по ней должен был проехать поезд.

*Запрещенная в России террористическая группировка.