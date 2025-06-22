Президент Ирана заявил, что США должны получить ответ на атаку

Соединенные Штаты должны получить ответ на удары по ядерным объектам в Иране. Об этом заявил президент исламской республики Масуд Пезешкиан в ходе телефонного разговора со своим французским коллегой Эмманюэлем Макроном, сообщает ТАСС.

"США напали на нас. Что бы вы сделали, оказавшись в подобной ситуации?" – приводит слова Пезешкиана его администрация.

По его словам, до атаки Тегеран приветствовал переговоры с Вашингтоном по иранской ядерной программе.

"Сначала американцы утверждали, что они намерены убедиться в мирном характере нашей ядерной программы. Мы приветствовали диалог, но они не только нарушили договоренности, но и в полной координации с сионистским режимом (Израиль. – Прим. ред.) нанесли удары по нашим объектам", – подчеркнул президент Ирана.

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В ночь на 22 июня американские военные атаковали три ядерных объекта Ирана в Фордо, Натанзе и Исфахане. Президент США Дональд Трамп заявил, что в результате этой атаки удалось полностью уничтожить иранские объекты по обогащению урана.

Он выразил надежду, что ему больше не придется принимать решения о новых ударах по Ирану. Глава Белого дома призвал Тегеран вернуться за стол переговоров.

При этом американский вице-президент Джей Ди Вэнс подчеркнул, что Соединенные Штаты не находятся в состоянии войны с Ираном после атаки на иранские ядерные объекты. Он также предупредил, что силовой ответ Ирана на удары США станет катастрофической ошибкой.

На фоне эскалации генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси созвал экстренное заседание Совета управляющих агентства. Заседание состоится в понедельник, 23 июня.

В свою очередь, в МИД РФ осудили атаки США. В министерстве отметили, что удары по иранским ядерным объектам нанесли ущерб режиму ядерного нераспространения.