Рубио прокомментировал удары по Ирану в контексте его сотрудничества с Россией

Госсекретарь США Марко Рубио заявил, что США не беспокоятся о сотрудничестве Ирана с Россией и Китаем и интересуются только ядерной программой страны.

© Википедия

Рубио сказал в интервью телеканалу CBS, что США хотят, чтобы Иран "мог иметь ядерную программу, но не занимался обогащением (урана) и не обладал материалом, подходящим для создания оружия".

"С кем они взаимодействуют, с кем торгуют - другой вопрос", — заявил Рубио.

Лавров заявил о непредсказуемости последствий удара США по Ирану

Ночью США ударили по ядерным объектам Ирана в Натанзе, Фордо и Исфахане. Американский президент Дональд Трамп сказал, что целью удара было ограничение ядерных возможностей страны.