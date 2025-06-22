Рубио прокомментировал удары по Ирану в контексте его сотрудничества с Россией
Госсекретарь США Марко Рубио заявил, что США не беспокоятся о сотрудничестве Ирана с Россией и Китаем и интересуются только ядерной программой страны.
Рубио сказал в интервью телеканалу CBS, что США хотят, чтобы Иран "мог иметь ядерную программу, но не занимался обогащением (урана) и не обладал материалом, подходящим для создания оружия".
"С кем они взаимодействуют, с кем торгуют - другой вопрос", — заявил Рубио.
Лавров заявил о непредсказуемости последствий удара США по Ирану
Ночью США ударили по ядерным объектам Ирана в Натанзе, Фордо и Исфахане. Американский президент Дональд Трамп сказал, что целью удара было ограничение ядерных возможностей страны.