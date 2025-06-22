В Дамаске произошел теракт

Террорист-смертник устроил взрыв в церкви святого Ильи в Дамаске, среди прихожан есть множество погибших и раненых. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на очевидцев.

Очевидцы говорят, что видели террориста в церкви, где шло богослужение. Храм расположен в восточной части города, квартале Дувейл, где проживает христианское население.

«Террорист привел в действие взрывное устройство в церкви в Дувейле во время богослужения. Есть погибшие», — сказал один из свидетелей.

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По данным местных СМИ, террорист сначала открыл огонь по прихожанам, а затем подорвал себя. Называются цифры минимум в 20 погибших, еще десятки человек ранены.

На месте ЧП работают медики и полиция. Видео из пострадавшей церкви появились в соцсетях.

Власти подозревают, что бойню устроили члены террористической группировки. Уходя из храма они написали на стене угрозы.