В Раде призвали к союзу трех братских народов

Украина должна восстановить союз с Россией и Белоруссией не только во имя исторического прошлого, но и ради будущего развития страны, заявил депутат Верховной рады Артем Дмитрук. Об этом пишет ТАСС.

По данным агентства, парламентарий высказался об единстве трех народов в ходе выступления на закрытом круглом столе «Защищая Отечество», приуроченном к 84-летию начала Великой Отечественной войны.

По его словам, сегодня натравливают брата на брата, идет в ход язык ненависти. Он добавил, что потомки тех, кто стоял плечом к плечу в 1941 году — русские, белорусы, украинцы, казахи, татары, армяне и другие — единый советский народ. Народ, который дал отпор тогдашнему злу.

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«Сегодня мы обязаны сохранить историческое и духовное единство во имя жизни. Единство Украины, России и Белоруссии — не идея прошлого, а условие настоящего и будущего. Союз трех братских народов — не теория, а необходимость. Нам необходим мир во имя нашего народа и будущего», — заметил Дмитрук.

Парламентарий напомнил о значимости трагической даты 22 июня 1941 года и вспомнил о мужестве и героизме защитников Брестской крепости.

Кроме того, Дмитрук выразил благодарность президенту Белоруссии Александру Лукашенко за его усилия по восстановлению мира между Украиной и Россией.

Ранее депутат сообщил, что Украина исторически, духовно, культурно и экономически всегда была частью общего пространства с Россией и Белоруссией.